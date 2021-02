Petras, agente di Hamsik: “Non è stato rimpiazzato. Su Lobotka…”

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato per Radio Goal su Kiss Kiss Napoli a riguardo dell’ex calciatore e bandiera del Napoli: “Nessuno ha raccolto l’eredità di Hamsik da quando ha lasciato il Napoli. Nessuno lo ha sostituito nel centrocampo azzurro. Sono convinto del fatto che lo abbiano fatto partire troppo facilmente”.

“Al Napoli, in questo momento, manca un giocatore con le sue caratteristiche, parliamoci chiaro, in squadra non c’è uno come lui, basti guardare i calciatori che sono presenti in rosa. Ricordo di Lobotka quando esordì in Spagna. Il primo anno in Liga ha disputato una grande stagione. Non capisco perché non sia riuscito ad inserirsi in squadra, lo vedo proprio in difficoltà nel calcio italiano, non si è adattato”.