Prof. Portella: “Fabian Ruiz? Ci sono altri tipi di verifiche da fare, ecco quando tornerà”

Il prof. Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che effettua i tamponi della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo e ha chiarito alcuni punti sui giocatori positivi: “Ghoulam? Martedì il tampone effettuato è risultato negativo, poi si è sottoposto al test in un laboratorio privato e l’esito è stato positivo. E’ tipico trovare persone risultate negative e pochi giorni diventate positive. Fabian Ruiz? Ora è negativo, tornerà a giocare dopo delle verifiche riguardanti la sua condizione. A livello infettivologico non è più contagioso. Vista la sua giovane età, credo non abbia riscontrato problemi da questa infezione”.