Chiariello: “Scudetto? Il Napoli non è in lotta. Esonero Gattuso? Il punto della situazione”

Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: ” La partita di questa sera è importante in ottica scudetto. Quella contro la Fiorentina è una partita importante, rientra anche Lukaku. L’Inter, anche se il Milan ha mostrato di non mollare mai, deve fare attenzione alla Juventus. Alla lotta scudetto può aggiungersi anche la Roma. Il Napoli non fa più parte di questa lotta, ma questo è un discorso a parte. Il match con il Genoa è una tappa importante, ma non determinante. Gattuso non è in discussione, pertanto non rischia l’esonero ma deve fare sempre attenzione. Contro l’Atalanta ci poteva stare il pareggio, ma non dovevamo rinunciare di tirare in porta. Non conta il risultato, ma una buona prestazione contro un Genoa trasformato da Ballardini. Una sconfitta non metterebbe in discussione Gattuso. Una brutta prova e una brutta prestazione, invece farebbe far riflettere sul futuro del tecnico”.