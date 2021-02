Fabio Viviani, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo: “Il Napoli di Gattuso con la difesa a tre? Con Reja la scegliemmo per ottenere equilibrio. Nella difesa a tre conta molto l’individualità, l’essere aggressivi. La costruzione dal basso? Ormai sembra un dogma, ma non si fa altro che fornire assist agli avversari”.

