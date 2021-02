Schira: “A De Laurentiis piacciono due allenatori di Serie A. Su Zaccagni…”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione in casa Napoli ai microfoni di Radio Crc. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso credo resti fino alla fine della stagiona, ma non rimarrà anche il prossimo anno. Al presidente De Laurentiis piacciono Juric e Italiano. Su Giuntoli, invece, si stanno facendo altre valutazioni. A Napoli ha fatto bene, mentre a Bari le cose non sono andate per la strada giusta. Zaccagni? L’accordo tra i club non è lontano, ma bisogna vedere se il calciatore sarà utile anche per il prossimo allenatore”.