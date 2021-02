Marotta: “Il covid ha cambiato il calcio, da rivedere i contratti dei giocatori”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato anche ai microfoni di Sportmediaset parlando della situazione del calcio italiano all’era del covid. Le sue parole:

“La pandemia ha segnato una svolta nell’economia mondiale. Abbiamo meno ricavi e quindi meno soldi. C’è il bisogno di rivedere i contratti dei giocatori, non ci saranno più trasferimenti così onerosi. Dovremo essere bravi a sviluppare i calciatori in casa. I privati non possono più ripianare le perdite. Ad ogni modo lo spettacolo non mancherà”.