De Nicola: “Mertens non ha fatto tutto ciò che doveva fare. Ritorno a Napoli? Io sono pronto”

L’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’infortunio di Mertens e di un suo ritorno in azzurro.

“Mertens? Quando un calciatore si fa male non deve smettere di essere un’atleta, nel senso che non deve assolutamente perdere peso. Quando Milik si fece male guadagnammo tempo perché non ha mai perso il suo stato d’atleta, utilizzammo le piscine per la riabilitazione”.

“Ritorno a Napoli? Se mi vogliono io sono sempre pronto. De Laurentiis? Siamo in ottimi rapporti”.