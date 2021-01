Nelle ultime ore Dries Mertens è volato ad Anversa per continuare le terapie, ma prima del suo rientro c’erano state delle tensioni fra la società e il belga. Come riportato da Repubblica infatti il 14 azzurro avrebbe insistito con la società per tornare nel suo paese d’origine, per continuare il ciclo di terapie nella struttura in cui le aveva iniziate qualche settimana prima. Scelta non condivisa dalla società che pare essersi opposta.