Osimhen lontano dalla miglior condizione, oggi giocherà uno spezzone

Ancora uno spezzone di gara quest’oggi contro il Parma per Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, continuerà nel suo recupero graduale dopo l’infortunio subito alla spalla e che lo ha costretto a stare ai box per quasi tre mesi. La sua condizione è ancora lontana da quella migliore e Gattuso vuole recuperarlo al meglio per il tour de force del mese di Febbario (la doppia sfida all’Atalanta per la semifinale di Coppa Italia e i sedicesimi di Europa League contro il Granada). A riportarlo è La Repubblica.