Formazione anti-Parma, Gattuso pensa ancora al 4-3-3. Torna Petagna

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso sarebbe tentato nel riprovare con il 4-3-3 anche nella gara di oggi contro il Parma. A farne le spese potrebbe essere ancora una volta Tiemouè Bakayoko, che lascerebbe così il posto ad Elmas. In attacco dovrebbe tornare Andrea Petagna dal primo minuto al posto di Politano, con Lozano dirottato di nuovo sulla fascia destra, mentre in difesa dovrebbe tornare titolare Giovanni Di Lorenzo al posto di Hysaj. Per il resto, confermte le scelte di formazione fatte contro lo Spezia in Coppa Italia.