Napoli-Spezia, Sky: “Torna Politano, centrocampo inedito: Gattuso si affida ad una rivoluzione”

Battere lo Spezia per passare il turno, tornare alla gioia di una vittoria e gettare un pò d’acqua sul fuoco di una situazione a dir poco bollente.

Gli azzurri scenderanno in campo stasera alle 21 contro la stessa squadra che, in campionato qualche giornata fa, arrivò per vincere e strappare i tre punti ai padroni di casa.

Secondo quanto già anticipato (clicca qui per saperne di più) da Sportmediaset, arriva anche la conferma di Sky sul possibile cambio modulo stasera: passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3:

Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.