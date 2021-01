Sportmediaset – Ultimatum a Gattuso e cambio modulo: la Coppa Italia non farà sconti

La gara di stasera contro lo Spezia sarà uno spartiacque vero e proprio per Gattuso e per i suoi uomini. A confermarlo è proprio Sportmediaset che prima lancia la probabile formazione di stasera, ipotizzando un nuovo cambio modulo:

“Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne”

E poi spiega come, in caso di cattivo esito della prestazione degli undici appena citati, la posizione di Rino Gattuso possa risultare altamente compromessa:

“Il cambio tattico ha prodotto risultati positivi a sprazzi, ma ha evidentemente sbilanciato una squadra che ha in effetti risultati molto alterni e opposti. Se gira tutto bene, il Napoli è una valanga che non si ferma. Se invece la giornata non è proprio perfetta, al contrario, la banda di Gattuso può perdere contro chiunque e le sei sconfitte incassate in campionato ne sono la prova più chiara. Di qui la ricerca di maggiori certezze e, almeno per questa sera, l’approdo sicuro verso un modulo che la squadra conosce meglio e sa gestire con più serenità



[…]Da questa sera si può dire che cominci la vera stagione del Napoli di Gattuso. Non si può più sbagliare. Il conto, altrimenti, potrebbe essere salato per tutti. E non solo per Rino Gattuso“