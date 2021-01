Bakayoko, altra partita disastrosa: le pagelle dei quotidiani

Altra prestazione negativa di Bakayoko a Verona. Il centrocampista francese è stato tra i peggiori in campo al Bentegodi, forse a causa di una forma fisica che, al momento, è disastrosa. “Ha l’acido lattico che lo sommerge”, si legge sul Corriere dello Sport, che gli da un bel 4 in pagella. Per l’edizione odierna de Il Mattino, invece, è stata una ripresa horror per il calciatore azzurro, che lascia a Barak lo spazio per firmare il 2-1. 4,5 secondo la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’ex Chelsea subisce troppo la pressione del centrocampo avversario e, soprattutto, quella di Barak.