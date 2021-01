L’edizione odierna del Roma ha dedicato ampio spazio a Bakayoko. Infatti, il francese si sta rendendo protagonista di una stagione altalenante: “La gara contro la Juve l’ha sbloccata Cristiano Ronaldo, che si è ritrovato la palla tra i piedi in seguito ad una deviazione sfortunata di Bakayoko in area di rigore. Il francese appena tre giorni prima era stato protagonista contro la Fiorentina, mettendo in campo una prestazione di livello di fianco a Demme. L’ assist involontario a CR7 non è stato l’ unico difetto della partita, perché il giocatore in prestito dal Chelsea non ha fatto il solito filtro davanti la difesa. Il riscatto oggi non sembra così scontato come si iniziava a pensare un paio di mesi fa. Il Napoli probabilmente attenderà fino al termine della stagione per decidere“.