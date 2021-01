Zaccheroni: «Osimhen risolverà molti problemi. Date tempo a Gattuso»

L’ex allenatore tra le altre di Milan e Juventus, Alberto Zaccheroni, ha rilasciato oggi un’intervista al Roma.

Ecco alcune delle sue parole:

Cosa manca al Napoli: “Il Napoli è una buona squadra, direi anche ottima. Non punterei il dito sul gioco, o sul modulo. Non credo siano dei problemi concreti. Quello che manca è un bomber vero, uno che segna 20 gol a campionato”.

Sulla sconfitta contro la Juventus: “È stata una partita equilibrata. Non ho visto questo divario così ampio. La Juve non era quella sconfitta dall’Inter, e il Napoli non era lo schiacciasassi visto contro la Fiorentina. Semplicemente, gli azzurri non hanno sfruttato le occasioni, mentre i bianconeri sì. Inutile dire che ci sono tanti attaccanti, se poi nessuno di essi riesce a essere un vero bomber. Non dimentichiamo gli infortuni, assolutamente, però c’è questo deficit. Il Napoli ha diversi ottimi giocatori davanti: lo stesso Petagna, che a me piace. E poi Lozano, che è molto forte, Insigne che ha classe. Mertens che è entrato nella storia. Ma appena c’è qualche infortunio i gol si perdono. E arrivano le delusioni».

Sul Napoli ora: “Ha un’ottima classifica, e la speranza di recuperare gli infortunati. Se questo Osimhen non si fa più male molti problemi si risolveranno. Quando ci sono i gol nessuno pensa più al modulo o al centrocampo”.

Su Gattuso: “È un allenatore che sa sopportare la pressione, secondo me può lavorare in un ambiente come quello di Napoli. Diamogli tempo”.