Juric sul caso Zaccagni: «Non mi piace quando si parla così del Verona, ci vuole rispetto»

L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato ieri in conferenza stampa prima del match contro il Napoli. Tra i temi affrontati, Juric ha parlato del caso Zaccagni, accostato da tempo al Napoli.

Ecco le sue parole, riferite alle parole dell’agente di Zaccagni:

“Non mi piace quando si parla così del Verona o quando il procuratore parla così di un calciatore, è una mancanza di rispetto verso il club. Penso che Mattia sia troppo intelligente, tutto questo non influirà sul suo rendimento né sulle mie scelte, ma non mi sta bene. Poi in estate sarà la società a decidere se venderà o meno, ma serve rispetto”.