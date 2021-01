Pirlo in conferenza stampa: “Vincere aiuta a vincere, la Supercoppa di ha dato entusiasmo!”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus neo-vincitrice della Supercoppa Italiana dopo aver battuto mercoledi il Napoli, ha parlato alla vigilia di Juventus-Bologna in conferenza stampa, tornando sulla vittoria della coppa contro il vecchio amico Gattuso:

“E’ stata una vittoria che ci ha lasciato grande entusiasmo, vincere aiuta a vincere” ha rivelato il tecnico della Juventus, che ha continuato così sulla sua carriera da allenatore: “Io lavoro dal primo giorno con lo stesso entusiasmo di quando ero calciatore, so bene come funziona sulla panchina, se vinci sei bravo altrimenti no. Devo migliorare ancora e come me anche la squadra…”.