Sky – Verona-Napoli, un solo cambio di formazione previsto per Gattuso rispetto alla Juve

Secondo le ultime di formazione in vista di Verona-Napoli riportate dall’edizione flash pomeridiana di Sky Sport, ci sarà Meret in porta per Ospina, per quello che dovrebbe essere l’unico cambio di Gattuso rispetto al match di mercoledì in supercoppa con la Juve.

Tra gli scaligeri si segnala il recupero di Tameze a centrocampo, con il neo-acquisto Sturaro che non sarà negli undici titolari. In avanti l’obiettivo azzurro Zaccagni in coppia con Kalinic.

Di seguito le probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Napoli(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.