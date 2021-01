Di Gennaro: “Juric come Gasperini, ma il Verona può soffrire con il Napoli”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista del Verona, ha rilasciato un’intervista a ll Mattino in vista della sfida di domani contro il Napoli. Le sue parole:

“Contro il Verona non so se rientrerà Mertens. La squadra di Juric è simile all’Atalanta come impostazione tattica, potrebbe soffrire le giocate di calciatori tecnici, rapidi nell’uno contro uno. Il calcio del tecnico croato si avvicina a quello di Gasperini, con lo schieramento di Gattuso ci potrebbero esser con Mertens più possibilità di non concedere punti di riferimento. Mi aspetto sofferenza da parte del Verona. “Critiche a Gattuso e Insigne? Rino si sta prendendo sempre troppe colpe: se ti mancano Osimhen e Mertens qualcosa perdi, è inevitabile. Aveva preparato una stagione su un acquisto così importante. Ora con l’organico al completo può competere e raggiungere l’obiettivo Champions. Lorenzo mi sembra stia al massimo a livello psico-fisico, non so se l’errore di mercoledì possa cambiare qualcosa»