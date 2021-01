Vice pres. Federcalcio Polonia: “Paulo Sousa farà crescere Zielinski. Su Milik…”

Marek Kozminski, vicepresidente della Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul trasferimento al Marsiglia di Arkadiusz Milik. Di seguito le sue parole:

“La situazione di Milik a Napoli era diventata quasi insostenibile per via dei problemi contrattuali, è meglio per tutti che abbia lasciato il club. La Polonia è consapevole della sua importanza per la Nazionale e conta su di lui. Il suo messaggio ai napoletani? Viene dal cuore, si merita i miei complimenti. Ora le porte della Polonia sono aperte per lui, tornando a giocare con continuità aumentano le chances di partecipare all’Europeo”.

Su Paulo Sousa “Abbiamo scelto un allenatore che cambia l’idea di fare calcio della nostra nazionale. In più sa parlare tante lingue, anche questo è importante. Sono convinto che farà crescere Zielinski e ne aumenterà il rendimento con la maglia della Polonia”.