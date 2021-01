Tuttosport – Napoli, confermato l’interesse per Stankovski. Malcuit è richiesto in Serie A

L’edizione odierna di Tuttosport conferma l’interesse del Napoli per Luka Stankovski, centrale classe 2002, che piace anche a Fenerbahce e Dinamo Zagabria. Il Rabotnicki, club macedone proprietario del cartellino del calciatore, chiede una cifra intorno al milione di euro per lasciarlo partire. Intanto gli azzurri lavorano anche all’uscite, perchè c’è da piazzare Kevin Malcuit. Per il francese si registra l’interesse del Benevento di Pippo Inzaghi.