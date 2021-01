Rai – Llorente, il suo futuro dipenderà da Osimhen: la situazione

Il futuro di Fernando Llorente è in bilico, tutto dipenderà dalle condizioni di Victor Osimhen. Per questo motivo il Napoli si è concesso una settimana di tempo e poi deciderà sul cosa fare con l’attaccante spagnolo: se dovessero arrivare sensazioni positive per un recupero di Victor ai primi di febbraio, allora Fernando potrà andare via. La società ha già comunicato le proprie intenzioni agli agenti. Llorente gradirebbe più Juventus o Athletic Bilbao, mentre Udinese e Benevento sono in basso nella classifica di gradimento. Lo ha riferito l’esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli.