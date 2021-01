Se le indicazioni dell’allenamento svolto ieri alla Continassa saranno confermate, i volti nuovi nell’undici titolare saranno quattro ovvero Bernardeschi, Arthur, McKennie e Kulusevski, impiegati rispettivamente al posto di Frabotta, Rabiot, Ramsey e Morata.

Avvicendamenti dovuti agli impegni ravvicinati, perché scendere in campo dopo 72 ore con questo freddo è complicato (ieri sera alle 19 a Reggio Emilia il termometro segnava 0 gradi e stasera la situazione non dovrebbe essere troppo migliore), ma anche a scelte tecniche, perché è innegabile che contro l’Inter qualche prestazione non abbia soddisfatto l’allenatore bresciano.

Fonte: Corriere dello Sport