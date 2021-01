Popi Bonnici, regista della finale di stasera, ha dichiarato in live alla trasmissione su Radio Punto Nuovo, ”Punto Nuovo Sport Show”, le grandi novità grafiche ed innovative del big match:

“Utilizzeremo una grafica uguale al game play, con una cam esclusiva che riesce a raggiungere, con i giocatori, una velocità di circa 54 km/h. Sarà un’inquadratura come quella della PS5, ma lo useremo in modo limitato, per non rendere la visione stucchevole. Su chi saranno puntate le telecamere? Verrà usata questa tecnica con tutti i calciatori che saranno protagonisti di un azione importante, oppure per il 100esimo gol di Insigne”.