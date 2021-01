Dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, arrivano le ultime novità, sul trasferimento di Arek Milik al Marsiglia. L’attaccante polacco, ormai rilegato alla tribuna, sarebbe in procinto di trasferirsi nel club francese:

“E’ quasi fatta per il trasferimento di Arek Milik all’Olympique Marsiglia. Gli avvocati sono al lavoro per definire i dettagli del trasferimento in Francia dell’attaccante polacco. Con gli azzurri, Milik ha collezionato 122 presenze e 48 goal”.