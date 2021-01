LIGA – Due giornate di squalifica a Messi dopo la Supercoppa di Spagna: la causa

Secondo quanto riportato da ANSA, la Federcalcio spagnola ha da poco resa nota la sanzione nei confronti di Lionel Messi in seguito alla Supercoppa di Spagna di domenica scorsa. Il talento argentino è stato infatti espulso all’ultimo minuto dei tempi supplementari per aver schiaffeggiato l’attaccante basco Villalibre, autore del goal del vantaggio per l’Athletic Bilbao che ha suggellato il risultato finale di 3 a 2. Due giornate di squalifica in Liga dunque per Leo Messi che per la prima volta, dopo 753 presenze con la maglia del Barcellona, è stato espulso con un cartellino rosso diretto. Segno inequivocabile che qualcosa sta cambiando nello spogliatoio dei blaugrana.