conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana. Dalle 19.15, parleranno da Reggio Emilia Andrea Pirlo e Danilo.

Cosa deve fare la Juve domani sera contro il Napoli per portare la Coppa a Torino?

Danilo: “Dobbiamo fare diversamente da quanto fatto contro l’Inter! Dobbiamo essere concentrati sin da subito, ci vuole coraggio ma sappiamo di potercela fare“

Secondo te la Coppa può essere il modo migliore per riprendersi dopo l’Inter?

Danilo: “Dopo tre giorni abbiamo la possibilità di rifarci contro una squadra forte. Vogliamo dimostrare non quello che vogliamo ma quello che siamo“.

In questi giorni che sono passati dalla sfida di San Siro a questa, di cosa avete discusso tra voi calciatori?

Danilo: “Siamo sicuramente i più delusi dalla prestazione presentata a Milano. Non siamo stati all’altezza di una squadra come la Juventus ed è per questo che domani dobbiamo rifarci. Come ho detto prima vogliamo dimostrare ciò che siamo“.

Le assenze giustificano una difesa che soffre molto e che prende quasi sempre goal? Perchè la Juve non dimostra solidità?

Danilo: “Non sono d’accordo con te! In alcune partite non abbiamo fatto benissimo ma giocando in tre partite è troppo difficile essere sempre solidi. Stiamo acquisendo tranquillità nel nostro reparto e quando arriverà questo passaggio miglioreremo anche questo aspetto“

Qual è la miglior Juve che vorrebbe vedere, quella col Milan o col Barcellona?

Danilo: “Quei match sono dei buoni esempi per noi, bisogna partire da li e provare a fare sempre meglio a livello di prestazione, energia ed atteggiamento“.

Mister una valutazione sul Napoli di Gattuso e come va attaccata la difesa azzurra?

Pirlo: “Sono molto bravi tecnicamente e quindi dobbiamo stare molto attenti da questo punto di vista. Abbiamo provato alcune soluzioni questa mattina su come attaccare la loro difesa molto compatta, spero di vedere i risultati del buon allenamento di oggi in partita domani“

Chi giocherà tra Szczesny e Buffon?

Pirlo: “Sicuramente giocherà Sczeszny ma già lo sapevamo anche perchè Gigi in questi giorni ha avuto dei piccoli problemi fisici“.

E’ un assist del destino giocarsi il primo trofeo della Juventus contro Gattuso?

Pirlo: “Non è nessun assist, domani si giocherà Juventus-Napoli non Gattuso contro Pirlo“.

Giocherà Kulusevski in coppia con Ronaldo dall’inizio?

Pirlo: “E’ ancora presto per dirlo, valuteremo domani come tutti gli altri hanno recuperato dagli allenamenti di questa settimane e vedemo. Non c’è ancora niente di sicuro“.

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, avete fatto un bel confronto con la squadra. Dopo San Siro avete fatto qualcosa di simile?

Pirlo: “C’era stato un confronto all’epoca perchè c’erano state della vacanze e non avevamo avuto modo di parlarne subito. Dopo l’inter, ci siamo ritrovati come sempre anche per parlare di domani sera. Abbiamo avuto la possibilità di rifarci con una coppa in palio e sicuramente troveremo le energie giuste per conquistarla“.

Dopo l’Inter hai parlato di atteggiamento timoroso e su questo che dovete lavorare?

Pirlo: “No perchè è stato un caso non è mai capitato prima. I primi 10 minuti non siamo scesi male in campo, l’atteggiamento timoroso si è fatto sentire solo dopo aver preso goal ed è quello che ci ha penalizzato“.