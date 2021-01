Il siparietto di Insigne: “Io perdo due volte, quando…”

Lorenzo Insigne è reduce da una prestazione spettacolare contro la Fiorentina. L’attaccante esterno ha realizzato una splendida doppietta e ha servito un assist da stropicciarsi gli occhi a Lozano. Ma le prestazioni del “Magnifico”, non sono sempre state a questo livello, tra queste la partita contro lo Spezia. Dario Marcolin ha svelato un retroscena al programma Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8: “Ho visto un Insigne molto abbattuto dopo la sconfitta con lo Spezia e gli ho detto: ‘Sei il capitano, ma non puoi affliggerti così'”.

La risposta di Lorenzo Insigne? “Quando il Napoli viene sconfitto, io perdo due volte. Oltre che un calciatore, sono anche un tifoso”. Tutto ciò sta a testimoniare il suo forte amore per la maglia partenopea, e che anche nelle situazioni di difficoltà è pronto a dare il massimo. È ammirevole vedere un tale attaccamento da parte di un calciatore.