Gazzetta – Firpo, il Milan pronto ad un’accelerata: si allontana il Napoli?

Il Milan prova ad anticipare la concorrenza per Junior Firpo, esterno difensivo sinistro in forza al Barcellona. Il giocatore è anche sulla lista del Napoli di De Laurentiis che cerca di piazzare Faouzi Ghoulam, ma la positività di Theo Hernandez al Covid-19 e l’assenza di un vero e proprio sostituto di quest’ultimo in casa rossonera spingono la dirigenza di Via Aldo Rossi ad un’accelerata. Firpo è tra i partenti in casa Barcellona, e attende notizie positive dall’Italia. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.