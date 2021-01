Pirlo è pronto a una vera rivoluzione tecnica per provare a svoltare. Ne è certa la Gazzetta dello Sport nell’analizzare la probabile formazione che il tecnico metterà in campo per affrontare domani il Napoli.

In difesa torna titolare Demiral con Bonucci e Chiellini. A centrocampo Arthur partirà dal primo minuto con Bentancour, Chiesa, Danilo e Mckennie alle spalle della coppia Ronaldo-Morata.