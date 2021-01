Tuttomercatoweb fa il punto sulla situazione legata a Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che fa gola a molte big, su tutte il Napoli.

Secondo il portale, l’esterno ivoriano – che non sta brillando in questa prima parte di campionato – avrà un futuro lontano dall’Emilia-Romagna: la scadenza del suo contratto è nel 2022 e a giugno sarà messo in vendita.

Attenzio però, perché i neroverdi non fanno sconti: base d’asta di 35 milioni di euro per il 24enne.