Pasqual: “Il Napoli può mettere in difficoltà la Juventus: vi svelo come”

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Manuel Pasqual, ex difensore, per parlare del momento del Napoli. Le sue parole:

“A differenza delle ultime gare, il Napoli ieri ha concretizzato davvero tutte le occasioni create, quello che Gattuso aveva chiesto dopo lo Spezia. Non puoi non portare punti a casa da quelle partite. Ci sta non giocare bene, ma se crei tutte quelle occasioni non puoi poi perdere. Il Napoli crea tanto, ma ha fuori due top player in attacco. La Juventus è sotto pressione, l’ho vista soffrire soprattutto quando subiva i contropiedi dell’Inter. Il Napoli deve avere la pazienza di aspettare, come fatto da Gattuso spesso la scorsa stagione: in questo modo può metter in difficoltà i bianconeri”.