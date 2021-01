Finisce con uno schiacciante 4-0 la prima frazione di gioco tra Napoli e Fiorentina e, sul prato dello stadio Diego Maradona, si ferma a parlare ai microfoni di Dazn Andrea Petagna:

“Dobbiamo cercare di gestire il risultato, ci serve sia per il campionato che per preparare al meglio la gara contro la Juve in Supercoppa.

Io a colloquio con Zielinski? Mi ha fatto i complimenti per i due assist, sto facendo di tutto per aiutare la squadra”.