Coppa Italia, fine primo tempo di Atalanta Cagliari: solo l’Atalanta in campo!

È finito il primo tempo di Atalanta-Cagliari. La prima frazione di gioco, dell’ottavo di finale di coppa Italia, è terminato 1-0 per i bergamaschi. Il primo tempo è stato dominato dai nerazzurri che meritavano di marcare il tabellino ulteriormente. Sono state tantissime le occasioni per i bergamaschi che con 8 tiri in porta sono andati in gol solamente al 43esimo con Miranchuck. Cagliari praticamente inesistente con solamente 1 tiro in porta. Si prospetta un secondo tempo diverso con il Cagliari alla ricerca del gol