Dopo la clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia del Sassuolo, sconfitto dalla Spal, è arrivato il commento ironico di Carlo Alvino: “Ma come il Sassuolo dei miracoli non “asfalta” la piccola Spal? Ci rendiamo conto che quest’anno il calcio è un altro sport? Vale per tutti. Soprattutto per chi ne parla. Però se tanto vi piace asfaltare potete sempre farvi un’impresa di pavimentazione stradale”.

