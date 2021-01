CdS – La Juve spinge forte per Milik, ADL non fa sconti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un’altra pagina della telenovela Arek Milik.

La Juventus continua a spingere forte per assicurarsi l’attaccante polacco a parametro 0 a Giugno, in quest’ottica il DS Fabio Paratici incontrerà Devecchi uno degli agenti di Milik per capire le condizioni. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo sui 18 mln di euro, cifra che spaventa la Juve per acquistarlo subito e che ha fatto defilare Marsiglia ed Atletico Madrid che l’hanno ritenuta eccessivamente alta.