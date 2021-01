Di Marzio: “Napoli non da scudetto, manca un goleador in attacco. Azzurri ridimensionati dopo il ko contro lo Spezia”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio TMW:

Che succede al Napoli?

“Mi ero illuso con la partita di Cagliari. Speravo avesse ottenuto una certa continuità di risultati e continuità anche all’interno degli stessi 90 minuti. Poi ho visto la partita con lo Spezia e credevo potesse finire 3 o 4-0, ma è mancata la qualità in zona gol. Non si può perdere in 16 partite 5 volte. Il Napoli è stato un disastro. Aveva la possibilità di rimettersi in gioco, viste le molte partite abbordabili. Ma se non vinci neanche con lo Spezia, inutile parlare di Scudetto. Cosa che può fare la Juve, che ora ha iniziato il suo campionato ed è in corsa, nonostante Pirlo”.