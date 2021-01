Marco Azzi, noto giornalista de La Repubblica ha scritto un post su Twitter che sembra tutto a difesa di Gattuso e contro i giocatori del Napoli, queste le sue parole: “Lozano attacca la profondità e crossa al centro, Insigne segna a porta vuota (è più facile di un rigore…) e il piano tattico preparato a tavolino da Gattuso s’è compiuto: in poco meno di un minuto. Invece per far gol allo Spezia sono serviti 19 tiri e 58′. Colpa di chi? #Napoli