Gattuso in conferenza: “Inutile parlare di scelte tecniche quando creiamo così tante palle gol…”

Gennaro Gattuso ha parlato della sconfitta del Napoli contro lo Spezia anche in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ facile giudicare le nostre prestazioni parlando dei 60 tiri in due partite, noi alla prima difficoltà andiamo nel pallone. Inutile criticare la scelta di aver messo Lozano prima punta quando creiamo così tante occasioni da gol? Creiamo tanto e mettiamo in mostra un ottimo calcio, ma non siamo in grado di annusare il pericolo e non giochiamo da squadra. Penso che non meritavamo di perdere neanche con Sassuolo, Milan e Inter, c’è qualche problema a livello di mentalità. Mercato? Siamo a posto, non accadrà nulla. Ora aspetto i rientri di Osimhen e Mertens”.