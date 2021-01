Gennaro Gattuso a Sky Sport post Napoli–Spezia, partita persa per 1-2: “Mi prendo la responsabilità di queste sconfitte, stiamo perdendo tutte le partite allo stesso modo. Potevamo essere protagonisti, invece ci siamo innervositi dopo il pareggio. Llorente? Non so se resterà, abbiamo giocatori importanti lì davanti ma sono infortunati. Fernando è un grande professionista, bisogna essere onesti con i calciatori”.