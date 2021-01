Maradona, arriva un nuovo riconoscimento dall’Argentina

La città di Rosario, in Argentina, omaggerà Diego Armando Maradona dedicandogli un viale nelle vicinanze del “Coloseo Marcelo Bielsa”, stadio del Newell’s Old Boys, squadra argentina dove El Pibe de Oro ha giocato nel 1993, anche se solo per 5 partite. Il “Paseo Diego Armando Maradona” sarà valorizzato in modo particolare, con la collocazione di una targa in un punto di rilievo del percorso, il cui testo sarà il seguente: “Omaggio del Comune di Rosario a Diego Armando Maradona – 1960-2020”. La decisione è stata approvata dal Consiglio Comunale.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento in memoria del fuoriclasse argentino scomparso a novembre. A prova di quanto sia stato e viene amato da milioni di tifosi nel mondo