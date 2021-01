SKY – Napoli concreto su Zaccagni: le ultime sulla trattativa

Il Napoli continua a sondare il terreno per Mattia Zaccagni. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, nell’edizione dedicata al calciomercato, il club azzurro è l’unico che ha avviato in modo concreto una trattativa per il calciatore.

L’idea del Napoli è ripetere un’operazione come quella di Amir Rrahmani, ma senza un contratto in anticipo. Una sorta di impegno morale, tra calciatore e i due club, per portarlo all’ombra del Vesuvio a giugno.

Il costo dell’operazione di aggirerebbe intorno agli 8-9 milioni di euro.