Real-Celta 2-0: Zidane torna a sorridere

Il Real Madrid si mette alle spalle il 2020 e il deludente pareggio con l’Elche nell’ultimo match prima della sosta battendo 2-0 senza grossi patemi il Celta Vigo. Un successo al ‘Di Stefano’ che porta le firme degli attaccanti Lucas e Asensio, andati a segno rispettivamente nei primi minuti del primo e del secondo tempo.



Il Real sale a 36 punti in classifica, uno in più dell’Atletico, che gioca domenica in casa dell’Alaves e ha anche altre due partite da recuperare. Intanto, Diego Simeone torna ad avere a disposizione Kieran Trippier, il terzino inglese che la federcalcio di Londra appena prima di Natale ha squalificato per 10 settimane – e con effetto a livello internazionale – per aver usato informazioni riservate per scommettere sul proprio trasferimento, tramite un intermediario. La Fifa è intervenuta e ha deciso di sospendere in via cautelare la sanzione, ma forse troppo tardi per consentire a Trippier di affrontare la trasferta con i colchoneros.