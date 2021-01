GdS – Senza Osimhen il Napoli ha perso smalto, profondità ed imprevedibilità

In un pezzo pubblicato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, viene sottolineato quanto Osimhen fosse importante per il Napoli. Questo è ciò che scrive il quotidiano:

“Riusciva a dare profondità e tempi di gioco diversi alla squadra di Rino Gattuso e un Napoli praticamente a punteggio pieno fino a ottobre. Poi in novembre sono cominciati i guai per il nigeriano e anche la squadra azzurra ha finito per perdere smalto e imprevedibilità sotto porta con una decisa frenata a fine dicembre: un solo punto in 3 partite. E adesso, proprio quando si pensava che il rientro del promettente centravanti africano si avvicinasse, ecco la nuova tegola”.