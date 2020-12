Figc, Di Lello: “Juventus-Napoli? Casi come questo si risolvono con patteggiamenti”

Marco di Lello, procuratore aggiunto e Interregionale della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso Punto Nuovo Sport Show:



“Covid scomparso nel calcio? No, tutto sommato è evidente che tutti stanno dimostrando grande senso di responsabilità e attenzione che stanno aiutando, ne va dato atto alle società e ai calciatori e a tutti i livelli. Ora con il vaccino che nel giro di qualche mese potrebbe essere disponibile per la maggioranza degli italiani, si può immaginare che i calciatori potrebbero essere vaccinati”.



“Che 2020 è stato nei rapporti tra giustizia sportiva e calcio? Un anno molto molto impegnativo. Indagini FIGC sul Napoli e sulla Juventus per il protocollo? In generale i tempi della giustizia sportiva sono sempre molto rapidi. Ci sono già stati diversi procedimenti per violazione dei protocolli che nella maggior parte dei casi si sono risolte con patteggiamenti. Per cui questi sono i precedenti. Come si sono conclusi con sanzioni pecuniarie? Lo avreste saputo se ci fossero stati punti di penalizzazione”.