Gomez, il Napoli resta vigile sull’argentino ma il prezzo è elevato

Stando a quanto riportato da Tuttosport, anche il Napoli sarebbe vigile sulla situazione legata ad Alejandro ‘Papu‘ Gomez in uscita dall’Atalanta già da gennaio. L’argentino aveva richiesto a Percassi, presdiente della società bergamasca, di andare via a zero, ma il patron non l’ha presa bene e non farà sconti. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro, mentre quello dello stipendio sui 15 milioni in due anni, per un costo toale dell’operazione di almeno 25 milioni di euro. Su di lui, oltre a molte big italiane, ci sono anche il PSG e alcuni club sudamericani.