Calendario Napoli uscito ufficialmente, l’annuncio del club

Dopo la presentazione di ieri, oggi il calendario dell’SSC Napoli è ufficialmente uscito anche nelle edicole insieme a Il Corriere dello Sport-Stadio. Ad annunciarlo è il sito ufficiale del club partenopeo, che scrive:

“Un’edizione ricca di ottimismo e scaramanzia napoletana, per colorare d’azzurro il nuovo anno. Una dedica speciale lo rende ancor più unico ed irripetibile. Un cimelio immancabile nelle case dei tifosi azzurri.Il Calendario SSC Napoli 2021 è in tutte le edicole della Campania con il Corriere dello Sport-Stadio.Se non lo trovi oppure non è disponibile, ordinalo al tuo edicolante.Se sei fuori regione puoi inviare una richiesta all’indirizzo mail: calendarionapoli2021@corsport.it. Ricordati di specificare il tuo Nome, Cognome, numero di telefono e gli estremi di un’edicola ove effettuare l’invio (indirizzo esatto e codice edicola – chiedilo al tuo edicolante). Il calendario SSC Napoli è disponibile anche sul Web Storte SSC Napoli. Colora d’azzurro il 2021, il Calendario SSCN ti aspetta!“