Stanco e distratto, Di Lorenzo ha bisogno di tirare il fiato

Le ultime prestazioni di Giovanni Di Lorenzo non sono apparse al top, il calciatore non ha saltato una sola partita. Al momento non ha sostituti in rosa. Vediamo insieme i giudizi dei vari quotidiani sul terzino destro:

Corriere dello Sport – Voto 5: “ Inadeguato sullo scatto con cui Marusic «costruisce» l’assist per Immobile. E poi resta nel suo guscio, ahilui vuoto. Finisce da esterno alto“

Gazzetta dello Sport – Voto 5: “Fa fatica a ritrovarsi, Marusic lo sovrasta in ogni ripartenza.”

Tuttosport – Voto 5 :”Poco reattivo, dal suo vuoto nasce il vantaggio laziale”.

Il Mattino – Voto 4,5: “Sbaglia sulla rete della Lazio in maniera eclatante:lascia a Marusic troppo spazio, almeno 4 metri consentendo all’esterno biancoceleste dimirare e crossare per Immobile con troppa facilità. Ma fatica ogni volta che gli esterni di difesa spingono sul suolato. Nella ripresa non sistemala sua prestazione.”