Serie C – Incredibile Casertana: 15 positivi! Gioca in 9 contro la Viterbese

La Serie C si rende palcoscenico di un altro orrendo episodio. Infatti, la Casertana nelle ultime ore è ormai diventata un focolaio con 15 positivi. La Lega non ha disposto il rinvio e quindi i campani si sono ritrovati a giocare in 9 contro la Viterbese. Cosa ancora più incredibile è l’intervento dell’ASL sul campo di gioco. Infatti molti giocatori campani hanno la febbre e non è da escludere che siano positivi al Covid. La Serie C ancora una volta si rende protagonista di una farsa con un’ennesima e vergognosa decisione.