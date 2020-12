Serie A – Fine primo tempo: Roma in vantaggio a Bergamo! Per ora la decide Dzeko

Finisce il primo tempo a Bergamo con la Roma in vantaggio. I giallorossi hanno cominciato benissimo la partita con il gol, del solito, Edin Dzeko. Il bosniaco ha ricevuto palla davanti alla porta, con un assist pazzesco di Mkhitaryan, ed ha dovuto solamente appoggiare il pallone in rete. Per Edin Dzeko è il quarto gol in questo campionato. Dopo il gol la Roma ha continuato ad attaccare, con anche un palo di Spinazzola. Però dopo il primo quarto di gara i bergamaschi hanno preso in mano le redini del gioco facendo molte azioni senza però concretizzare, con anche gli interventi di un ottimo Mirante. Si prospetta un secondo tempo di fuoco al Gewiss Stadium.